Modern Jazz Quartet à Paris en 1966 (1/2)

Le Modern Jazz Quartet a une longue histoire. En 1946, le pianiste John Lewis, le vibraphoniste Milt Jackson, le contrebassiste Ray Brown et le batteur Kenny Clarke qui font tous partie du big band de Dizzy Gillespie montent un quartet destiné à jouer pendant les interludes de l'orchestre. A partir de 1951 ils enregistrent sous le nom de Milt Jackson. En 1952, Percy Heath remplace Ray Brown à la contrebasse. Le groupe s’appelle désormais Modern Jazz Quartet. Et, en 1955, intervient un dernier changement : le batteur Connie Kay prend la place de Kenny Clarke. John Lewis, qui est le directeur musical du groupe, a étudié le piano classique et est très marqué par Bach et Chopin. Ce qui ne l’empêche pas d’être aussi compagnon de route de Charlie Parker ou Miles Davis. Mais c’est lui qui apporte cette touche néo-classique si caractéristique du quartet. Milt Jackson, lui, est un pur bebopper avec l’amour du blues et un sacré penchant pour le swing. Son vieux complice Percy Heath, l’aîné d’une célèbre fratrie, les Heath Brothers (Jimmy le saxophoniste et Albert le batteur) est un contrebassiste très précis, à l’exquise sonorité. Quant à Connie Kay, il a été révélé dans l’album « The Hunt », fameux duel entre Dexter Gordon et Wardell Gray. Son jeu de batterie est assez sage mais d’une efficacité remarquable...

John Lewis (piano)

Milt Jackson (vibraphone)

Percy Heath (contrebasse)

Connie Kay (batterie)

Pyramid (Ray Brown)

The Cylinder (Milt Jackson)

Really True Blues (Milt Jackson)

Ralph’s New Blues (Milt Jackson)

Monterey Mist (Milt Jackson)

Home (John Lewis)

Blues Milanese (John Lewis)

Bags’ Groove (Milt Jackson)