Milt Buckner à Paris en 1975 (2/2)

Un quintet qui swingue méchamment ! Rien d’étonnant quand on sait qu’aux côtés du pianiste et organiste Milt Buckner, il y a ‘Big Nick’ Nicholas, ce saxophoniste légendaire qui, après avoir suivi son mentor Coleman Hawkins, influencera à son tour le jeune John Coltrane qui lui dédiera une composition, « Big Nick », dans son album de 1962 avec Duke Ellington. Il y a aussi le bluesman Roy Gaines, guitariste et chanteur ayant fait les beaux jours des formations de T-Bone Walker et Ray Charles et que l’on peut entendre sur des centaines d’albums à commencer par ceux de Stevie Wonder et Gladys Knight. Roland Lobligeois ? L’un des meilleurs contrebassistes français, tout simplement ! Panama Francis a démarré chez Roy Eldridge et Cab Calloway, avant de devenir un musicien de studio très recherché. C’est lui qui, pour l’anecdote, tient les baguettes dans « Prisoner Of Love » de James Brown…

Saba House Party (Milt Buckner)

Jitterbug Waltz (Fats Waller)

Sweet Georgia Brown (Ben Bernie, Maceo Pinkard, Kenneth Casey)

What Is This Thing Called Love ? (Cole Porter)

Purple Haze / Foxy Lady (Jimi Hendrix)

Jimmy's Blues (Roy Gaines)

Jumpin' At The Woodside (Count Basie, Eddie Durham)

Milt Buckner - Play Chords (SABA ‎– SB 15 110 ST)

Cute (Neal Hefti)

I Only Have Eyes For You (Al Dubin, Harry Warren)

Robbins Nest (Sir Charles Thompson)

