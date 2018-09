Milt Buckner à Paris en 1975 (1/2)

Milt Buckner c’est ce pianiste à qui l’on attribue la paternité des block chords, cette technique de clavier qui consiste à jouer un accord sous chaque note de la mélodie avec les deux mains en parallèle. Un style qui a influencé de nombreux pianistes, à commencer par Red Garland, George Shearing, Bill Evans ou Oscar Peterson ! On peut ajouter qu'il est également vibraphoniste et chanteur et qu’en tant qu’organiste il a aussi contribué, au début des années 50, à populariser l'orgue Hammond, dans la lignée de Wild Bill Davis et avant l'avènement de Jimmy Smith…

Milt Buckner (piano et orgue)

'Big Nick' Nicholas (saxophone ténor)

Roy Gaines (guitare)

Roland Lobligeois (contrebasse)

Panama Francis (batterie)

I Got Rhythm (George Gershwin, Ira Gershwin)

On The Alamo (Isham Jones, Gus Kahn)

Autumn In New York (Vernon Duke)

Deedle Dee Deedle Dum (Traditionnel)

Bumpin' On Sunset (Wes Montgomery)

Gambler's Blues (Traditionnel) / Goin' To Chicago (Count Basie, Jimmy Rushing)

Riff In Riffin’ (Milt Buckner)

Fancy In Blue (Milt Buckner)

Blue Lou (Irving Mills, Edgar Sampson)

Milt’s Boogie (Milt Buckner)