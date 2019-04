Miles Davis à Juan-les-Pins en 1963 (1/2)

L'album « Miles A Antibes » dans son édition française et « Miles In Europe » pour l’édition américaine était paru en 1964. Mais les titres « Autumn Leaves », « Joshua » et « All Of You » avaient dû être tronqués au montage, afin de ne pas déborder du temps d’écoute maximal d’un disque vinyle. Grâce aux archives Ina - Radio France, vous allez pouvoir écouter ce concert historique de Miles Davis dans son intégralité et avec deux titres qui longtemps sont restés inédits : « Bye Bye Blackbird » et « The Theme »...

Miles Davis (trompette)

George Coleman (saxophone ténor)

Herbie Hancock (piano)

Ron Carter (contrebasse)

Tony Williams (batterie)

Autumn Leaves (Joseph Kosma)

Milestones (Miles Davis)

I Thought About You (Jimmy Van Heusen, Johnny Mercer)

Joshua (Victor Feldman)

(Victor Feldman) All Of You (Cole Porter)