Miles Davis à Juan-les-Pins en 1963 (2/2)

Le jeu très inventif du batteur Tony Williams, âgé de 17 ans seulement lors de ce concert et qui redéfinit déjà, à cet instant, le rôle de la section rythmique en utilisant la polyrythmie. Avec George Coleman au saxophone ténor, Herbie Hancock au piano et Ron Carter à la contrebasse, en ce 27 juillet 1963, dans le cadre du Festival Mondial Du Jazz d’Antibes Juan-les-Pins, il s’agit bien de la première incarnation de ce qui ne tarderait pas à s’appeler (dès l’année suivante et avec l’arrivée de Wayne Shorter) le Second Grand Quintet de Miles Davis…

Miles Davis (trompette)

George Coleman (saxophone ténor)

Herbie Hancock (piano)

Ron Carter (contrebasse)

Tony Williams (batterie)