Michel Portal à Albi en 1989 (2/2)

Michel Portal au Théâtre Municipal d'Albi le 26 mars 1989.

Obstinément aventureux, Michel Portal passe son temps à explorer les espaces de nouveauté. Son fameux Portal Unit, structure à géométrie variable, fut un haut lieu de rencontre des meilleurs jazzmen américains et européens. Et, aujourd’hui, porté par l’énergie d’un tout nouveau quintet, il entremêle les générations et les traditions musicales. Nous aurons le plaisir de vous faire gagner son dernier album, MP85, en fin d’émission…

Michel Portal Michel Portal (saxophone soprano , clarinette, clarinette basse)

Egberto Gismonti (piano)

Charlie Haden (contrebasse)

Nene (percussions)

In The Moment (Charlie Haden)

Palhaço (Egberto Gismonti)

Voyage (Michel Portal)

Frevo (Egberto Gismonti)

Lôro (Egberto Gismonti)

