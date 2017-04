Michel Petrucciani à Montpellier en 1995

Michel Petrucciani est né le 28 décembre 1962, à Orange, au sein d’une famille de musiciens. Ses frères, Louis et Philippe, respectivement contrebassiste et guitariste, ont, tout comme lui, appris la musique grâce à leur père, Antoine Petrucciani dit ‘Tony’, napolitain d'origine, guitariste de jazz et remarquable professeur…

Michel Petrucciani souffrait de la maladie des os de verre, une pathologie qui l’aura empêché de grandir et qui occasionna de très nombreuses fractures, tout au long de sa vie et même lors de ses concerts. Une situation qui ne l’empêchera pas de tout tenter, y compris l’aventure américaine ! Après s’être illustré à Paris, en 1977 et 1978, aux côtés de légendes telles que Kenny Clarke et Clark Terry et d’avoir trouvé en Aldo Romano un protecteur bienveillant, il embarque pour New York, en 1981.

C’est dans cette ville qu’il vivra, jusqu’à la fin de ses jours, mais c’est en Californie qu’il va donner, en 82, au préretraité Charles Lloyd, l’envie de rejouer du saxophone avant de devenir, lui-même, le premier artiste français à signer un contrat avec le label Blue Note et d’enregistrer, les années suivantes, avec Wayne Shorter et Jim Hall, puis de constituer son fameux trio avec Anthony Jackson et Steve Gadd…

Michel Petrucciani (piano)