Michel Petrucciani à Albi en 1988 (2/2)

Puisque tout ou presque a été dit concernant Michel, voici quelques mots concernant les musiciens qui étaient à ses côtés ce soir-là : John Abercrombie, monstre sacré de la guitare, au style sobre et qui fut toujours à l’avant-garde du jazz, notamment pour le label ECM. Andy McKee qui accompagna Michel, de 1986 à 1991, et qui auparavant était le contrebassiste d’Elvin Jones au sein de sa fameuse Jazz Machine. Eliot Zigmund qui aura lui aussi rejoint Michel pendant 5 ans au milieu des années 80 et qui était, dix ans plus tôt, le batteur d’un certain Bill Evans…

Michel Petrucciani (piano)

John Abercrombie (guitare)

Andy McKee (contrebasse)

Eliot Zigmund (batterie)

One For Us (Michel Petrucciani)

(Michel Petrucciani) All The Things You Are (Jerome Kern, Oscar Hammerstein II)

(Jerome Kern, Oscar Hammerstein II) Turn Around (Ornette Coleman)

(Ornette Coleman) Autumn Leaves (Joseph Kosma)

Michel Petrucciani – Trio In Tokyo (Dreyfus Jazz ‎– FDM 36605-2)