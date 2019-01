Michel Petrucciani à Albi en 1988 (1/2)

Nous célébrons le 20ème anniversaire de la disparition de Michel Petrucciani qui nous a quittés le 6 janvier 1999, à l’âge de 36 ans. Dire qu’il nous manque est un euphémisme, tant le pianiste mais aussi le compositeur nous a comblé de son vivant. On l’a très souvent associé à Bill Evans et Keith Jarrett pour le lyrisme et à Oscar Peterson pour la virtuosité mais il n’avait que faire des étiquettes. Et à ceux qui faisaient la moue et lui reprochaient de ne pas avoir une vision plus cérébrale du piano, il répondait en souriant : « Je ne joue pas pour la tête des gens mais pour leur cœur ». C’est donc avec beaucoup d’émotion que nous rendons cet hommage musical et fraternel à celui qui, malgré la maladie, était sans doute le plus actif, le plus généreux et le plus fou d’entre nous…

Michel Petrucciani (piano)

John Abercrombie (guitare)

Andy McKee (contrebasse)

Eliot Zigmund (batterie)