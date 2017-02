Mel Tormé à Nice en 1981

Mel Tormé est un phénomène dans le paysage musical américain. Il est bien sûr chanteur mais également compositeur, batteur et arrangeur, producteur radio et comédien. Le grand public le connaît, avant tout, pour sa chanson « The Christmas Song » mais ignore parfois que tout a commencé très tôt… Enfant prodige d’émigrés russes, il démarre sa carrière professionnelle à l’âge de 4 ans au sein du Coon-Sanders Orchestra. En 1943,il fait ses débuts au cinéma, en même temps que Frank Sinatra, dans le film « Higher And Higher ». En 1944, il réunit le groupe vocal Mel-Tones. Son style partage beaucoup avec celui de son idole, Ella Fitzgerald, fermement enraciné dans les fondations du swing et capable d'y incorporer les innovations du bebop…

Mel Tormé (voix)

Mike Renzi (piano)

Jay Leonhart (contrebasse)

Donny Osborne (batterie)