Mel Tormé à Nice en 1981

Mel Tormé est un enfant prodige. Il démarre sa carrière à l’âge de 4 ans et devient un phénomène dans le paysage musical américain. Il est chanteur mais également compositeur, batteur et arrangeur, producteur d’émission de radio et comédien. En 1943, à 18 ans, il fait ses débuts au cinéma en même temps qu’un certain Frank Sinatra dans le film « Higher And Higher ». Puis en 1947, c’est son apparition dans la comédie musicale « Good News » qui fait de lui une star pour les adolescents. Il est également très apprécié de ses pairs pour ce sens inné de la justesse. Son style est fermement enraciné dans le swing mais incorpore aussi les fulgurances du bebop…

Mel Tormé (voix)

Mike Renzi (piano)

Jay Leonhart (contrebasse)

Donny Osborne (batterie)