Martial Solal, Gary Peacock & Max Roach à Paris en 1991 (2/2)

« C'est André Francis, qui en 1980 m'avait un peu forcé la main. Après avoir été à l'origine de mon premier enregistrement pour la compagnie Vogue, en 1953, c'est lui qui m'a suggéré d'écrire un Concerto pour piano et orchestre. Depuis A bout de souffle, j'avais très peu écrit pour des ensembles à cordes et jamais pour un effectif si important. Pourtant, l'autodidacte que j'étais s'est jeté à l'eau, avec passion et insouciance. J'ai toujours aimé les situations difficiles. C'est un moteur incomparable. J'avais tout de même derrière moi des années d'expérience de l'écriture pour des formations les plus diverses. L'œuvre que j'avais à écrire devait avoir une durée de trente minutes et faire intervenir successivement l'orchestre symphonique et un trio de jazz. Six mois plus tard, j'étais prêt et ce premier concerto a pu être créé en concert public à la Maison de la Radio ». Ainsi s’exprimait Martial Solal auquel Anne-Charlotte Rémond a consacré un Musicopolis à réécouter sur francemusique.fr avec, en bonus, l’intégrale du concert de la création du Concerto pour piano et orchestre avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Marius Constant. Une autre facette des multiples talents du maestro que nous allons retrouver avec Gary Peacock et Max Roach avant de découvrir ce que l'on annonce comme son ultime récital, enregistré par France Musique le 23 janvier, Salle Gaveau…

Concert enregistré le 23 janvier 2019 à la Salle Gaveau à Paris

