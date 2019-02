Martial Solal, Gary Peacock & Max Roach à Paris en 1991 (1/2)

Au piano, c’est tout simplement l'un des plus grands artistes français. Un musicien à la virtuosité vertigineuse avec un goût prononcé pour les harmonies audacieuses et qui, tout au long de sa carrière, a élevé l’improvisation au rang de science : Martial Solal. A la contrebasse, un homme qui, entre autres faits d’armes, a appartenu à deux des plus grands trios de l’histoire, celui de Bill Evans puis celui de Keith Jarrett : Gary Peacock. A la batterie, un monstre sacré de la percussion jazz, pionnier du bebop aux côtés de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, et ardent défenseur du mouvement afro-américain des droits civiques : Max Roach. Nous avons donc rendez-vous avec trois légendes du jazz qui entrent tour à tour sur scène en nous offrant, l’un après l’autre, un solo avant de former ensemble un trio de haute volée…

Martial Solal (piano)

Gary Peacock (contrebasse)

Max Roach (batterie)

Improvisation (Max Roach)

(Max Roach) Improvisation (Gary Peacock)

(Gary Peacock) Improvisation (Martial Solal) / A Night In Tunisia (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli)

(Martial Solal) / (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli) What Is This Thing Called Love? (Cole Porter)

(Cole Porter) All The Things You Are (Jerome Kern, Oscar Hammerstein II)

(Jerome Kern, Oscar Hammerstein II) Darn That Dream (Jimmy Van Heusen, Eddie DeLange)

(Jimmy Van Heusen, Eddie DeLange) Improvisation (Max Roach)

(Max Roach) Improvisation (Gary Peacock)

(Gary Peacock) Boplicity (Miles Davis, Gil Evans)