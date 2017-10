Martial Solal et Dave Liebman, concert Jazz sur le Vif à la Maison de la Radio (2/2)

Nous poursuivons l’écoute du concert « Jazz sur le vif » réunissant l'exceptionnel duo constitué par deux immenses musiciens qu’on ne présente plus, sauf en citant Duke Ellington : « Martial Solal possède, en abondance, les éléments essentiels à un musicien : sensibilité, fraîcheur, créativité et une technique extraordinaire » et en rappelant qu’en janvier 1973, alors que Dave Liebman se produisait, à New York, au Village Vanguard avec Elvin Jones, Miles Davis l’approche et lui déclare « je veux que tu rejoignes l’orchestre ». Le reste appartient à l’histoire!

Martial Solal et Dave Liebman partagent un même goût du risque vertigineux et sont, tous deux, réputés pour leur exigence rare. Ce qui ne les empêche pas de posséder un sacré sens de l’humour, comme vous pouvez le constater lors de leurs prises de parole…

Martial Solal (piano)

Dave Liebman (saxophones ténor et soprano, flûte)