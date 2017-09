Martial Solal et Dave Liebman, concert Jazz sur le Vif à la Maison de la Radio (1/2)

Deux légendes du jazz, deux légendes vivantes et un duo exceptionnel : le pianiste Martial Solal et le saxophoniste Dave Liebman. Ils se connaissent depuis toujours mais n’avaient jamais joué ensemble, en duo, jusqu’à l’an dernier. Les deux virtuoses ont décidé de se lancer dans l’aventure, en décembre 2015, au Sunside à Paris. Puis ils se sont retrouvés, à l’été 2016, dans le cadre du festival Jazz And Wine dans la région bordelaise, au Château Guiraud, avant de se produire, pour la première fois, dans une grande salle parisienne : le studio 104 de la Maison de la radio…

Martial Solal (piano)

Dave Liebman (saxophone ténor et soprano)

Invitation (Bronislaw Kaper)

Stella By Starlight (Victor Young)

In And Out (Martial Solal)

Just Friends (John Klenner, Sam M. Lewis)

Small One (Dave Liebman)

Night In Tunisia (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli)

