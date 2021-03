Martial Solal à la Maison de la Radio & de la Musique en 1976

Martial Solal au Studio 104 de la Maison de la Radio & de la Musique à Paris le 18 octobre 1976.

Au piano Martial Solal, créativité et technique extraordinaire personnifiées. À la contrebasse Niels-Henning Ørsted Pedersen, accompagnateur très recherché et virtuose techniquement insurpassé. Six mois plus tôt, les deux hommes s’étaient réunis afin d'enregistrer l’album « Movability ». En voici la version de concert…

Martial Solal (piano)

Niels-Henning Ørsted Pedersen (contrebasse)

Swing Spring (Miles Davis)

Note-Ability (Martial Solal)

Autumn Leaves (Joseph Kosma)

Afternoons Sentiment (Niels-Henning Ørsted Pedersen)

Lalos (Martial Solal)

Donna Lee (Charlie Parker)

The Continental (Con Conrad, Herb Magidson)

Blues (Martial Solal)

My One And Only Love (Guy Wood, Robert Mellin)

Martial Solal au Studio 104 de la Maison de la Radio & de la Musique le 12 mars 1968

Martial Solal (piano)

Gilbert Rovère (contrebasse)

Daniel Humair (batterie)

Special Club (Martial Solal)