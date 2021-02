Mahalia Jackson à Juan-les-Pins en 1968 (2/2)

Mahalia Jackson au Festival d'Antibes Juan-les-Pins le 25 juillet 1968.

En 1948, son enregistrement de « Move On Up A Little Higher » associe, à jamais, le nom de Mahalia Jackson à la musique gospel. Ce disque est si populaire que les magasins ne pouvaient pas stocker suffisamment d'exemplaires pour répondre à une demande astronomique de 8 millions de copies. Sa vie professionnelle change de dimension. Elle passe, en quelques mois, des églises aux salles de concerts et aux festivals internationaux…

Mahalia Jackson (voix)

Edward Robinson (piano)

Charles Clency (orgue)

The Lord’s Prayer (Our Father) (traditionnel)

Not My Will (traditionnel)

You Can't Hurry God (traditionnel

I Found The Answer (Johnny Lange)

That Is What He’s Done For Me (traditionnel)

Lord Has Been A Shelter (traditionnel)

The Lord Will Make A Way Somehow (traditionnel)

All Is Well (traditionnel)

Didn’t It Rain (traditionnel)

Didn’t It Rain (bis) (traditionnel)