Luther Allison à Paris en 1977 (2/2)

Luther Allison, qui venait de s’installer en France, participe à l’édition 77 du Chicago Blues Festival. Et il ne s’y produit pas avec n’importe qui ! Il y a le merveilleux chanteur originaire de Denham Springs, en Louisiane, Andrew 'Big Voice’ Odom. Il y a aussi le newyorkais Sugar Blue, l’harmoniciste préféré des Rolling Stones, avec lesquels il aura enregistré les titres « Some Girls », « Send It To Me », « Down In The Hole » et le tube « Miss You ». Selon la légende, c’est le pianiste et chanteur Memphis Slim qui avait conseillé à Sugar Blue de venir faire un tour à Paris. Et c’est ici que Mick Jagger l’a découvert, en train de chanter dans la rue. Ajoutez, à ces deux personnalités, une section rythmique en acier, emmenée par l’excellent organiste et maître de cérémonie Sid Wingfield, et vous avez tous les ingrédients d’un concert endiablé…

Luther Allison (voix, guitare)

Andrew 'Big Voice' Odom (voix)

Sugar Blue (harmonica, voix)

Sid Wingfield (orgue, piano)

Dan Hoeflinger (guitare)

John Campbell (basse)

Donald Robertson (batterie)

I Love You, Baby (Andrew Odom)

I Don’t Know Where I’m Going (Andrew Odom)

It's My Own Fault (B.B. King, Jules Taub)

I Feel So Good (Magic Sam)