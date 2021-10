Luther Allison à Paris en 1977 (1/2)

Luther Allison à la Maison de la Mutualité à Paris le 25 novembre 1977.

À 15 ans, le jeune Luther Allison, ayant appris à jouer de la guitare tout seul, rôde dans les clubs du West Side de Chicago. Un soir, le bluesman Howlin' Wolf l’invite sur scène. Luther casse la baraque et sa carrière est lancée. Il signe d'abord avec le label Delmark Records qui produit l’album « Love Me Mama » et puis c'est l’un des rares bluesmen à rejoindre l’écurie Motown. Il tourne beaucoup aux USA et vient jouer en Europe. En 1977, il décide de s’installer en France...

Luther Allison (voix et guitare)

Andrew 'Big Voice' Odom (voix)

Sid Wingfield (orgue)

Dan Hoeflinger (guitare)

Jim Campbell (basse)

Donald Robertson (batterie)

