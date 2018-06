Louis Stewart à Plougastel-Daoulas en 1980 (2/2)

Louis Stewart est l’un des secrets les mieux gardés du jazz britannique. Le guitariste irlandais est une légende peu connue du grand public et nous avions envie de rendre hommage à ces musiciennes et musiciens adulés par leurs pairs mais qui, malgré leur grand talent, ne parviennent pas toujours à la célébrité. Pourtant la liste des artistes avec lesquels il a joué et enregistré est impressionnante ! C’est d’ailleurs ce qu’a dû se dire le batteur Philippe Briand, organisateur de ce concert, qui fut le compagnon de route de Stéphane Grappelli et de Johnny Griffin. Lorsqu’il décide d’inviter Louis Stewart en Bretagne, Philippe Briand sait déjà qu’il pourra compter sur la présence d’un grand contrebassiste français, Alby Cullaz, qui a, lui aussi, croisé la route de Griffin et de Grappelli et qui, à l’instar de Louis Stewart, a joué avec une grande partie de la planète jazz, Dizzy Gillespie, Kenny Clarke, Dexter Gordon ou encore Chet Baker, pour ne citer qu’eux. Cerise sur le gâteau, un complice d’Alby est disponible pour ce concert insolite : le magicien de l’orgue, Eddy Louiss…

Louis Stewart (guitare)

Eddy Louiss (orgue)

Alby Cullaz (contrebasse)

Philippe Briand (batterie)

All Blues (Miles Davis)

Solar (Miles Davis)

All The Things You Are (Jerome Kern)

So What (Miles Davis) 09:49