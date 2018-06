Louis Stewart à Plougastel-Daoulas en 1980 (1/2)

Le guitariste irlandais Louis Stewart est né le 4 janvier 1944 à Waterford. Il grandit à Dublin où il débutera sa carrière de jazzman. En 1968, il se produit au Festival de jazz de Montreux avec le pianiste Jim Doherty et il y reçoit le prix prestigieux de meilleur soliste européen. Il refuse pourtant la bourse qui lui est offerte pour étudier au Berklee College Of Music de Boston car Benny Goodman lui propose d’intégrer son orchestre. Une aventure qui va durer trois ans. En 1975, il enregistre son premier album en tant que leader, « Louis The First », puis collabore à Londres avec les contrebassistes Peter Ind, Sam Jones, Red Mitchell, le batteur Billy Higgins ou encore le saxophoniste Spike Robinson. A la fin des années 70, on peut l’entendre avec le pianiste anglais George Shearing, avec qui il part en tournée aux Etats-Unis, au Brésil et dans les grands festivals européens. On le retrouve aussi aux côtés de Joe Williams, J.J. Johnson, Niels-Henning Ørsted Pedersen et même Blossom Dearie. Voici une belle rencontre comme celle que l’on pourrait faire, au détour d’une rue, dans un lieu resté secret, un soir de Fête de la musique. Nous entrons dans un bar. Il y a du très beau monde et de l’excellente musique…

Louis Stewart (guitare)

Eddy Louiss (orgue)

Alby Cullaz (contrebasse)

Philippe Briand (batterie)