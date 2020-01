Louis Armstrong à Paris en 1948

Des archives Ina - Radio France parmi les plus anciennes. Un concert historique de Louis Armstrong et son All Stars organisé par le Hot Club de France et son président Hugues Panassié. Un enregistrement soigneusement restauré, à partir des supports Philips Miller de 1948. C’est en mono, ça gratte un peu, mais la musique est intacte…

Louis Armstrong (Louis Armstrong trompette et voix)

Barney Bigard (clarinette)

Jack Teagarden (trombone et voix)

Earl Hines (piano)

Arvell Shaw (contrebasse)

Sidney 'Big Sid' Catlett (batterie)