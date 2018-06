Louis Armstrong à Paris en 1965

L’enregistrement du concert de Louis Armstrong, le 2 mars 1948, Salle Pleyel à Paris, fait partie de nos archives Ina - Radio France les plus anciennes. En 1948, il était à un tournant de sa carrière. Après une première période au cours de laquelle il s’était fait remarqué à Chicago avec le Creole Jazz Band de ‘King’ Oliver puis à New York au sein de l’orchestre de Fletcher Henderson, il avait pris son envol, en formant ses fameux Hot Five et Hot Seven. Puis, sous la pression de ses managers successifs qui voulaient en faire une vedette, Louis Armstrong entame une carrière en solo et va rapidement devenir un chanteur populaire. En 1947, il triomphe en tant qu’acteur, dans le film « New Orleans », ce qui donnera l’idée à son producteur Joe Glaser d’abandonner le grand orchestre et de revenir à une formation plus réduite, le fameux All Stars. 17 ans plus tard, alors qu’il vient de remporter un immense succès avec son interprétation de la chanson « Hello Dolly ! », il est en fin de carrière. Mais, s’il a quelque peu perdu en virtuosité, son phrasé inimitable et son swing imparable sont au rendez-vous…

Louis Armstrong (trompette, voix)

Jewel Brown (voix)

Tyree Glenn (trombone)

Eddie Shu (clarinette)

Billy Kyle (piano)

Buddy Catlett (contrebasse)

Danny Barcelona (batterie)

When It's Sleepy Time Down South (Clarence Muse, Leon René, Otis René)

(Back Home Again in) Indiana (James F. Hanley, Ballard MacDonald)

Back O'Town Blues (Louis Armstrong, Luis Russell)

Black And Blue (Fats Waller, Harry Brooks, Andy Razaf)

Hello Dolly (Jerry Herman)

Lover, Come Back To Me (Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein)

Blueberry Hill (Vincent Rose, Larry Stock, Al Lewis)

Volare (Franco Migliacci, Domenico Modugno)

Cocktails For Two (Arthur Johnston, Sam Coslow)

Stompin' At The Savoy (Edgar Sampson)

When The Saints Go Marching In (Traditionnel)

Hello Dolly ! (Jerry Herman)

