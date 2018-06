Louis Armstrong à Antibes en 1967

En 1967, nous ne sommes plus à l’époque où Louis Armstrong donnait, avec frénésie, plus de 300 concerts par an. Mais il est toujours en forme et avec un groupe partiellement renouvelé. Tyree Glenn est au trombone et va également jouer du vibraphone sur le premier titre, Joe Muranyi remplace Eddie Shu à la clarinette, Marty Napoleon a pris la place de Billy Kyle au piano, mais il y a toujours Buddy Catlett à la contrebasse et Danny Barcelona à la batterie. Celle qui a désormais pris plus de place au sein de l’orchestre, c’est la chanteuse Jewel Brown. Originaire de Houston, Texas, c’est une artiste au destin singulier. Encore étudiante, Lionel Hampton lui propose de l’accompagner pour une tournée en Europe. Elle aura tout juste le temps de passer son diplôme avant d’être engagée, en 1957, par l’organiste Earl Grant. Au cours de la décennie suivante, elle se voit offrir le poste de chanteuse chez Duke Ellington et Louis Armstrong. Elle a choisi Armstrong et prendra sa retraite, à la mort de Satchmo en 1971…

Louis Armstrong (trompette, voix)

Jewel Brown (voix)

Tyree Glenn (trombone, vibraphone)

Joe Muranyi (clarinette)

Marty Napoleon (piano)

Buddy Catlett (contrebasse)

Danny Barcelona (batterie)

Misty (Erroll Garner)

This Could Be The Start Of Something (Steve Allen)

Time After Time (Jule Styne, Sammy Cahn)

(Won't You Come Home) Bill Bailey (Hughie Cannon)

Cabaret (Fred Ebb, John Kander)

When The Saints Go Marching In (Traditionnel)

A Kiss To Build A Dream On (Bert Kalmar, Harry Ruby, Oscar Hammerstein)

Muskrat Ramble (Kid Ory)

The Song Is Ended (But The Melody Lingers On) (Irving Berlin, Ira Gershwin)

What The World Needs Now Is Love (Hal David, Burt Bacharach)

I Wanna Be Around (Sadie Vimmerstedt, Johnny Mercer)

There'll Be Some Changes Made (Benton Overstreet, William Weldon Higgins)

Mack The Knife (Kurt Weill, Bertolt Brecht)

Tenderly (Walter Gross, Jack Lawrence)

You'll Never Walk Alone (Richard Rodgers, Oscar Hammerstein)

When It's Sleepy Time Down South (Clarence Muse, Leon René, Otis René)