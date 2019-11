Louie Bellson à Nancy en 1980 (2/2)

Pour Count Basie, Louie Bellson est « l'un des gars les plus gentils que je connaisse. Son jeu est absolument au top ! C’est un amour et un artiste merveilleux ». Pour Oscar Peterson, il représente « la quintessence du talent musical. Sa capacité à couvrir tout le spectre musical, du percussionniste d'élite au compositeur et arrangeur surdoué, ne cesse de m'étonner. Je le considère comme l'un des géants de la musique de notre époque ». Et la plupart des musiciens qui ont fait partie de son big band s’expriment à son sujet en des termes très élogieux. Toutes et tous parlent de lui comme d’un véritable gentleman…

Louie Bellson (direction et batterie)

Bobby Shew, Brian O'Flaherty, Frank Szabo, Neil Balm, Alan Downey (trompette)

Rick Chamberlain, Hale Rood, Clint Sharman (trombone)

Don Mikkelsen (trombone basse)

Arnie Lawrence, Andy Mackintosh (saxophone alto)

Joe Romano, Ken Hitchcock (saxophone ténor)

Bill Jones (saxophone baryton)

Frank Strazzeri (piano)

John Heard (contrebasse)

Ya Gotta Try (Sammy Nestico)

(Sammy Nestico) Blues (Louie Bellson)

(Louie Bellson) The Music Makes You Move (Louie Bellson)

(Louie Bellson) Don't You Know I Care (Or Don't You Care To Know) (Duke Ellington, Mack David)

(Duke Ellington, Mack David) Explosion (Matt Catingub)

(Matt Catingub) Bellson’s Blues (Louie Bellson)