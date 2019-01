Lionel Hampton à Paris en 1975 (1/2)

Lionel Hampton ? C’est tout simplement l’un des géants de l’histoire du jazz ! Il a débuté comme batteur, mais il est le premier à avoir donné ses lettres de noblesse au vibraphone qui venait tout juste d’être inventé quand, en octobre 1930, il grave, avec Louis Armstrong, « Memories Of You ». Il ne tarde pas à en devenir un véritable virtuose, ce qui lui vaut d’être engagé, en 1936, dans le quartet du clarinettiste Benny Goodman. En 1940, il forme son propre big band qui remporte un vif succès, avant de décliner et, justement, de renaître dans les années 70…

Lionel Hampton (vibraphone et voix)

Fred Jacobs, Richard Williams (trompette)

Dennis Wilson (trombone)

René McLean (saxophone soprano, alto, ténor et flûte)

Paul Moen (saxophone ténor)

Jan Konopásek (saxophone baryton)

Reynold Mullins (piano)

Billy Mackel (guitare)

Gary Mazzaroppi (basse)

Jay Cummings (batterie)

Sam Turner (percussions)

I Got Rhythm (George Gershwin, Ira Gershwin) / Moose The Mooche (Charlie Parker)

(George Gershwin, Ira Gershwin) / (Charlie Parker) On The Sunny Side Of The Street (Jimmy McHugh, Dorothy Fields)

(Jimmy McHugh, Dorothy Fields) I Can't Give You Anything But Love, Baby (Jimmy McHugh, Dorothy Fields)

(Jimmy McHugh, Dorothy Fields) Groovin' High (Dizzy Gillespie)

(Dizzy Gillespie) Psychedelic Sally (Horace Silver)

(Horace Silver) Stardust (Hoagy Carmichael

(Hoagy Carmichael Misty (Erroll Garner)