Le Modern Jazz Quartet à Paris en 1966 (1/2)

Le Modern Jazz Quartet au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris le 3 octobre 1966.

Nous fêtons le centenaire de la naissance du pianiste et compositeur John Lewis. En 1946, avec le vibraphoniste Milt Jackson, le contrebassiste Ray Brown et le batteur Kenny Clarke, il joue en quartet pendant les interludes du big band de Dizzy Gillespie. En 1952, Percy Heath remplace Ray Brown et le groupe s’appelle désormais Modern Jazz Quartet. En 1955, le batteur Connie Kay prend la place de Kenny Clarke. John Lewis, directeur musical du groupe, a étudié le piano classique et est marqué par Bach et Chopin, ce qui ne l’empêche pas d’être également compagnon de route de Charlie Parker ou Miles Davis...

John Lewis (piano)

Milt Jackson (vibraphone)

Percy Heath (contrebasse)

Connie Kay (batterie)

Pyramid (Ray Brown)

The Cylinder (Milt Jackson)

Really True Blues (Milt Jackson)

Ralph’s New Blues (Milt Jackson)

Monterey Mist (Milt Jackson)

Home (John Lewis)

Blues Milanese (John Lewis)

Bags’ Groove (Milt Jackson)

Milt Jackson and Ray Charles - Soul Brothers (Atlantic ‎– SD 1279)

How Long Blues (Traditionnel)

