Laurent Mignard Duke Orchestra, concert Jazz sur le Vif à la Maison de la Radio (1/2)

Il y a environ quinze ans, le trompettiste Laurent Mignard a eu l’excellente idée de parler d’un projet un peu fou à Claude Carrière qui fit les beaux jours de France Musique en créant le « Jazz Club » avec Jean Delmas et en diffusant intégralement l’œuvre d’Ellington dans « Tout Duke », saga qui reste ancrée dans la mémoire de beaucoup d’entre nous. Projet fou de créer ce Duke Orchestra, aujourd’hui considéré par la Duke Ellington Music Society comme le meilleur orchestre ellingtonien en activité, et projet ambitieux de bâtir la Maison Du Duke, aventure dans laquelle les avait rejoints un autre passionné, Christian Bonnet, président à la gentillesse légendaire qui nous a, hélas, quitté en juin dernier et à qui nous dédions cette émission…

Laurent Mignard (direction)

Jérôme Etcheberry, Benjamin Belloir, Gilles Relisieux, Richard Blanchet (trompette)

Nicolas Grymonprez, Michaël Ballue, Jerry Edwards (trombone)

Didier Desbois, Aurélie Tropez, Fred Couderc, Olivier Defays, Eric Levrard (saxophones et clarinettes)

Philippe Milanta (piano)

Bruno Rousselet (contrebasse)

Julie Saury (batterie)