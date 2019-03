Kurt Elling à Paris en 2001 (2/2)

Entre l’an 2000 et 2012, Kurt Elling a été élu 13 fois meilleur chanteur de l’année par les critiques de Down Beat, le magazine de jazz de référence. On peut ajouter son Grammy Award remporté en 2009 pour l’album « Dedicated To You » et ses 9 autres nominations de 1995 à 2016 pour réaliser que c’est une véritable star. Il a pour mentor le chanteur Mark Murphy qui l’a initié à la poésie de Jack Kerouac et l’a aussi encouragé à écrire ses propres paroles…

Kurt Elling (voix)

Laurence Hobgood (piano)

Brad Wheeler (saxophones soprano et ténor)

Peter Giron (contrebasse)

Jeff Boudreaux (batterie)

Rosa Morena (Dorival Caymmi)

(Dorival Caymmi) Improvisation (Kurt Elling)

(Kurt Elling) April In Paris (Vernon Duke, Yip Harburg)

(Vernon Duke, Yip Harburg) Bags’ Groove (Milt Jackson)

(Milt Jackson) Présentation (à éditer)

(à éditer) Nature Boy (Eden Ahbez)

Suite du concert de Herbie Hancock avec le saxophoniste Michael Brecker, le 11 juillet 1988, dans le cadre de la Grande Parade du Jazz de Nice

Nothing Personal (Don Grolnick)

Herbie Hancock (piano)

Michael Brecker (saxophone ténor)

Buster Williams (contrebasse)

Al Foster (batterie)

à réécouter émission Les légendes du jazz Herbie Hancock & Michael Brecker à Nice en 1988