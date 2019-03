Kurt Elling à Paris en 2001 (1/2)

Kurt Elling est né à Chicago, le 2 novembre 1967. Il grandit dans un environnement musical, étudie le violon, le piano, la batterie et surtout chante dans des chœurs. Une envie de chanter qui a raison de ses études universitaires de philosophie de la religion puisqu'il travaille comme barman et déménageur tout en se produisant dans les clubs de Chicago. Il considère qu’il n’a pas de temps à perdre et, en 1995, décide d’enregistrer une maquette avec celui qui sera son complice pendant presque 20 ans, le pianiste Laurence Hobgood. Bruce Lundwall, patron du label Blue Note, produit son premier album « Close Your Eyes », disque immédiatement nominé aux Grammy Awards. Autrement dit, une étoile est née…

Kurt Elling (voix)

Laurence Hobgood (piano)

Brad Wheeler (saxophones soprano et ténor)

Peter Giron (contrebasse)

Jeff Boudreaux (batterie)

Easy Living (Ralph Rainger, Leo Robin)

(Ralph Rainger, Leo Robin) Billie’s Bounce (Charlie Parker)

(Charlie Parker) Je Tire Ma Révérence (Pascal Bastia)

(Pascal Bastia) Softly, As In A Morning Sunrise (Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein II)

(Sigmund Romberg, Oscar Hammerstein II) Night Dreamer (Wayne Shorter, Kurt Elling)