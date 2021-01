Kenny Barron à Paris en 1994 (2/2)

Kenny Barron à La Villa à Paris le 14 octobre 1994.

Kenny Barron est l’un des plus grands pianistes de notre temps ! Il s’est fait connaître, en 1962, au sein du quartet de Dizzy Gillespie avec lequel il va tourner dans le monde entier pendant cinq ans. On le retrouve, au début des années 70, aux côtés de Yusef Lateef qui sera son autre grande influence. Egalement très attiré par la musique de Thelonious Monk, il fonde le quartet Sphere avec le saxophoniste Charlie Rouse dans les années 80. Et c'est un autre saxophoniste qui va le révéler à un plus large public : Stan Getz...

Kenny Barron (piano)

Ray Drummond (contrebasse)

Ben Riley (batterie)

Canadian Sunset (Eddie Heywood, Norman Gimbel)

Don't Explain (Billie Holiday, Arthur Herzog Jr.)

Blue Monk (Thelonious Monk)

Nikara's Song (Kenny Barron)

Untitled (Kenny Barron)

à réécouter événement [SORTIE LIVRE] La Discothèque Idéale de France Musique