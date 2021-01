Kenny Barron à Paris en 1994 (1/2)

Kenny Barron à La Villa à Paris le 14 octobre 1994.

Kenny Barron c'est l'accompagnateur de rêve pour de nombreux artistes depuis ses débuts dans les années 60. Mais c’est aussi un superbe soliste et un compositeur accompli. Le contrebassiste Ray Drummond a un profil assez similaire : c’est un sideman recherché que l’on peut entendre, lui aussi, sur des centaines albums. Et Ben Riley, autre grand musicien, est plus particulièrement connu pour avoir été le batteur de Thelonious Monk de 1964 à 1967…

Kenny Barron (piano)

Ray Drummond (contrebasse)

Ben Riley (batterie)

You Don't Know What Love Is (Gene De Paul, Don Raye)

Phantoms (Kenny Barron)

Ask Me Now (Thelonious Monk)

Solo (Ben Riley)

Canadian Sunset (Eddie Heywood, Norman Gimbel)