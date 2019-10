Keith Jarrett à Antibes Juan-les-Pins en 1985 (2/2)

En 1977, c’est la création du trio historique : sous le nom de Gary Peacock et avec Jack DeJohnette, Keith Jarrett enregistre un album fondateur, « Tales Of Another », pour le label ECM de Manfred Eicher qui, en 1983, propose au trio d’enregistrer un album de standards, intitulé tout simplement « Standards, Volume 1 » et qui demeure, à ce jour, l’une des bibles du trio piano, contrebasse, batterie…

Keith Jarrett (piano)

Gary Peacock (contrebasse)

Jack DeJohnette (batterie)