Keith Jarrett à Antibes Juan-les-Pins en 1985 (1/2)

Le mythe Keith Jarrett est peut-être né 19 ans plus tôt, jour pour jour, le 23 juillet 1966, quand un jeune et troublant pianiste de 21 ans avait fait sa première apparition à Juan-les-Pins, aux côtés du saxophoniste Charles Lloyd. Gestuelle, caractère imprévisible, mais aussi et surtout virtuosité hors pair et talent d’improvisateur fulgurant. Keith Jarrett est devenu un artiste culte. Un statut qu’on peut transposer au trio qu’il a constitué avec Gary Peacock et Jack DeJohnette en 1977 et qui est devenu l’étalon du trio piano, contrebasse, batterie, une référence universelle qui remet sans cesse tout en jeu, pour inventer tout en explorant le répertoire des standards...

Keith Jarrett (piano)

Gary Peacock (contrebasse)

Jack DeJohnette (batterie)