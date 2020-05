Keith Jarrett à Antibes Juan-les-pins en 1979 (2/2)

Concert de Keith Jarrett au Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins. le 25 juillet 1979.

à réécouter événement Joyeux anniversaire Keith Jarrett ! Le vendredi 8 mai sur France Musique

Happy Birthday Mr. Jarrett !

Pour souffler les 75 bougies de Keith Jarrett, notre fée du jazz Emmanuelle Lacaze a sélectionné pour vous ce concert en solo. En juillet 1966, 13 ans plus tôt, un jeune et troublant pianiste faisait sa toute première apparition sur la scène du Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins, au sein du quartet de Charles Lloyd. Le mythe Jarrett était né ! Aujourd’hui, c’est un artiste culte et il est bien difficile de trouver un pianiste contemporain qui ne revendique pas son héritage, de près ou de loin. Si jamais vous vous demandiez encore pourquoi, voici un début de réponse…

Keith Jarrett (piano)

Antibes, 2e partie

My Song (Keith Jarrett)

Never Never Land (Jule Styne, Betty Comden, Adolph Green)