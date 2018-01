John McLaughlin & Mahavishnu Orchestra à Juan-les-Pins en 1984 (2/2)

Du jazz qui fusionne avec le rock et les synthétiseurs mais qui n’en oublie pas ses racines essentielles: le blues et le swing. Mahavishnu Orchestra, c’est ce groupe fondé, à New York, en 1971, par le guitariste anglais John McLaughlin qui, après avoir fait la révolution aux côtés de Miles Davis, a donc poursuivi l’aventure, à la tête de cette formation qui connaîtra plusieurs incarnations et qui réunira les meilleurs musiciens du genre : Billy Cobham, Jan Hammer, Jean-Luc Ponty ou encore Narada Michael Walden. Il s’agit d’un sacré mélange des genres, combinant le son puissant du rock électrifié inventé par Jimi Hendrix, une complexité rythmique inhabituelle reflétant l’intérêt de John McLaughlin pour la musique classique indienne et enfin l’influence harmonique de la musique classique européenne…

John McLaughlin (guitare)

Bill Evans (saxophone ténor et soprano, flûte)

Mitchell Forman, Chick Corea (claviers)

Jonas Hellborg (basse)

Danny Gottlieb (batterie)

Living In The Crest Of A Wave (Bill Evans)

Pacific Express (John McLaughlin)

All Blues (Miles Davis)