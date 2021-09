John McLaughlin & Mahavishnu Orchestra à Juan-les-Pins en 1984 (1/2)

John McLaughlin & Mahavishnu Orchestra au Festival d'Antibes Juan-les-Pins le 21 juillet 1984.

Le guitariste anglais John McLaughlin fonde le Mahavishnu Orchestra en 1971 à New York, après avoir y fait la révolution aux côtés de Miles Davis. Le jazz fusionne avec le rock et les synthétiseurs mais n’oublie pas ses racines que sont le blues et le swing. Voici la troisième mouture du groupe. Au fil des ans, le son s’est quelque peu adouci. Mais ce qu’il a perdu en force, il l’a gagné en maturité…

John McLaughlin (guitare-synthétiseur)

Bill Evans (saxophone soprano, saxophone ténor, flûte)

Mitchell Forman (claviers)

Jonas Hellborg (basse)

Danny Gottlieb (batterie)

Radio Activity (John McLaughlin)

Clarendon Hills (Bill Evans)

Nostalgia (John McLaughlin)

East Side West Side (John McLaughlin)

It's The Pits, Slight Return (Jonas Hellborg)