John McLaughlin & Mahavishnu Orchestra à Juan-les-Pins en 1984 (1/2)

« Les légendes du jazz » est une émission basée sur le partenariat que nous avons conclu avec l’Institut national de l’audiovisuel. C’est grâce aux documentalistes multimédia de l’Ina que nous identifions les concerts d’archives que nous programmons. Et c’est grâce aux restaurateurs numériques de l’Ina que vous pouvez les écouter dans les meilleures conditions, car ils procèdent spécialement à un remastering, pour chacune de nos diffusions. Mais, aujourd’hui, on va encore un peu plus loin. Car le concert que vous allez entendre n’était a priori pas diffusable en tant que tel, un mauvais réglage lors de l’enregistrement ayant quasiment annulé le son de la batterie. L’ingénieur du son Christophe Jolibois a relevé le défi et a travaillé d’arrache-pied sur cette captation, lui redonnant vie, en quelque sorte. Vous allez donc pouvoir entendre le Mahavishnu Orchestra du guitariste John McLaughlin qui, après avoir contribué à la révolution électrique du jazz, aux côtés de Miles Davis, poursuit l’expérimentation, sous l’influence bénéfique de son guide spirituel Sri Chinmoy…

John McLaughlin (guitare)

Bill Evans (saxophone ténor et soprano, flûte)

Mitchell Forman, Chick Corea (claviers)

Jonas Hellborg (basse)

Danny Gottlieb (batterie)

Radio Activity (John McLaughlin)

Clarendon Hills (Bill Evans)

Nostalgia (John McLaughlin)

East Side West Side (John McLaughlin)

It's The Pits, Slight Return (Jonas Hellborg)

