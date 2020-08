John Lee Hooker à Antibes en 1969

John Lee Hooker au Festival de jazz d'Antibes Juan-les-Pins le 23 juillet 1969.

« Quand Adam et Eve se sont rencontrés pour la première fois, c’est là que le blues est né... ». Ainsi s’exprimait le guitariste et chanteur John Lee Hooker qui, lui, serait plutôt né entre 1912 et 1920, dans l'État du Mississippi. En 1943, il s’installe à Détroit pour travailler chez Ford et il joue dans les clubs de Hastings Street. Il troque sa guitare acoustique pour l’une des premières guitares électriques afin de couvrir le bruit des conversations et développe ce style très personnel, adaptation électrique du style Delta blues. En 1948, il enregistre son premier disque, « Boogie Chillen », une chanson dans laquelle il y a déjà tout John Lee Hooker : l’alternance du chant et de la voix parlée, le tempo marqué au pied sur une planche de bois. Succès immédiat, le titre se classe No.1 en 1949! En 1962, c’est la tournée American Folk Blues Festival, au cours de laquelle le public européen en quête d'authenticité, lui fait un véritable triomphe. John Lee Hooker acquiert une notoriété internationale bien méritée...

John Lee Hooker (guitare, voix)

Johnny Shines (guitare)

Sunnyland Slim (piano)

Willie Dixon (contrebasse)

Clifton James (batterie)

Crawling King Snake (anonyme)

Dimples (John Lee Hooker, James Bracken)

It Serves You Right To Suffer (John Lee Hooker)

Maudie (John Lee Hooker)

Boom Boom (John Lee Hooker)

Never Get Out Of These Blues Alive (John Lee Hooker)

She Got A Thing Goin' On (Albert Luandrew)

29 Ways (Willie Dixon)

I Do Believe (Johnny Shines)

Etta James au Festival de jazz de Nice en juillet 1990

Etta James (chant)

Ronnie Buttacavoli (trompette)

Kraig Kilby (trombone)

Richard Howell (saxophone alto)

David K. Matthews (claviers)

Josh Sklair, Bobby Murray (guitare)

Bobby Vega (basse)

Herman 'Roscoe' Ernest (batterie)

Donto James (percussion)

Introduction

Love And Happiness (Al Green, Mabon ‘Teenie’ Hodges)

[1ère diffusion le 11 novembre 2017]