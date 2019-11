Joe Henderson à Paris en 1987 (2/2)

Avant ce deuxième set et pendant la pause, Claude Carrière et Jean Delmas ont pu interviewer Joe Henderson qui leur a fait quelques confidences : à la question de savoir comment il avait réussi à réunir une section rythmique 100% féminine, il répond qu’il est également professeur de musique à San Francisco et que, dans la classe qu’il dirige, il y a 85% de filles et 15% de garçons. Ce qui lui a permis de nous présenter son nouveau quartet, avec ses meilleures étudiantes, trois musiciennes surdouées qui n’allaient pas tarder à se faire un nom…

Joe Henderson (saxophone ténor)

Renee Rosnes (piano)

Marlene Rosenberg (contrebasse)

Sylvia Cuenca (batterie)

Serenity (Joe Henderson)

(Joe Henderson) Our Thing (Joe Henderson)

(Joe Henderson) You Know I Care (Duke Pearson)

(Duke Pearson) Beatrice (Sam Rivers)