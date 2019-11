Joe Henderson à Paris en 1987 (1/2)

En 1987, Joe Henderson commençait seulement, depuis quelques années, à être considéré comme un saxophoniste de premier plan. Sa musique a longtemps été boudée au profit d’autres courants, notamment le free jazz dans les années 60. Il gravait des chefs-d’œuvre, dans un style plus classique pour le label Blue Note et il n’avait pas reçu l’accueil qu’il aurait mérité. Pourtant, ses compositions sont très abouties et très sophistiquées sur le plan harmonique. Au saxophone ténor, il triture le son et obtient cette sonorité caractéristique qui est à la fois très moelleuse et très tranchante. Le voici avec une excellente section rythmique constituée de trois talentueuses jeunes femmes qui étaient encore inconnues, lors de leur première venue en France…

Joe Henderson (saxophone ténor)

Renee Rosnes (piano)

Marlene Rosenberg (contrebasse)

Sylvia Cuenca (batterie)

Jinrikisha (Joe Henderson)

(Joe Henderson) Without A Song (Vincent Youmans, Billy Rose, Edward Eliscu)

(Vincent Youmans, Billy Rose, Edward Eliscu) Ask Me Now (Thelonious Monk)

(Thelonious Monk) Relaxin' At Camarillo (Charlie Parker)