Joachim Kühn à Cannes en 1990

Joachim Kühn au Salon des Ambassadeurs à Cannes le 21 janvier 1990.

Joachim Kühn avec deux autres légendes du jazz européen, le contrebassiste Jean-François Jenny Clark et le batteur Daniel Humair. Superbe trio avec lequel il enregistrait depuis le milieu des années 80, époque à laquelle il s’était installé pour la seconde fois en France. La première fois, c’était en 1968, quand on pouvait l’entendre jouer du free jazz, avant qu’il ne parte en Californie explorer l’univers de la fusion et avant de revenir à un jazz plus acoustique, ce qui ne veut pas dire plus conventionnel…

Joachim Kühn (piano)

Jean-François Jenny Clark (contrebasse)

Daniel Humair( batterie)

Mode For Versace (Daniel Humair)

(Daniel Humair) Para (Joachim Kühn)

(Joachim Kühn) Easy To Read (Joachim Kühn)

(Joachim Kühn) Guylene (Daniel Humair, Joachim Kühn)

(Daniel Humair, Joachim Kühn) Sensitive Detail (Joachim Kühn)

Prince Of Whales (Joachim Kühn)