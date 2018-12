Jimmy Smith à Angers en 1979 (2/2)

Miles Davis disait de lui : « C’est la 8ème merveille du monde ». Il ne faudrait peut-être pas exagérer encore que, dans le genre, on fait difficilement mieux ! Et, si l’on creuse un peut, on s’aperçoit vite que l’influence de Jimmy Smith va bien au delà de l’orgue en particulier et du jazz en général. Hier soir, pour des raisons d’horaire, nous avons été obligés d’abréger le blues que nous étions en train d’écouter. Alors, comme promis, nous reprenons cette diffusion là où nous nous étions arrêtés, afin de ne pas perdre le fil du concert…

Jimmy Smith (orgue, piano)

John Phillips (saxophones soprano, alto et ténor, flûte)

Ray Crawford (guitare)

Kenny Dixon (batterie)

Midnight Special (Jimmy Smith)

(Jimmy Smith) The Way We Were (Marvin Hamlisch, Alan Bergman, Marilyn Bergman)

(Marvin Hamlisch, Alan Bergman, Marilyn Bergman) Walk On The Wild Side (Elmer Bernstein, Mack David)

(Elmer Bernstein, Mack David) Sonnymoon For Two (Sonny Rollins)

à réécouter émission Les légendes du jazz Jimmy Smith à Angers en 1979 (1/2)