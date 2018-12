Jimmy Smith à Angers en 1979 (1/2)

Jimmy Smith est né au mitan des années folles, précisément le 8 décembre 1925, à Norristown, en Pennsylvanie. Après avoir entendu le pionnier Wild Bill Davis, il abandonne le piano pour l’orgue en 1954 et ne tarde pas, grâce à sa virtuosité, à faire exploser les codes du mythique Hammond B-3. Il se sert de ses quatre membres à savoir la main gauche pour les basses, le pied gauche pour les syncopes sur le pédalier, la main droite pour la mélodie et le pied droit pour faire rugir l’instrument. Un engagement total qui va même le mener à créer, dans les années 60, un nouveau style qu’on appellera soul jazz et qui influencera toute une génération de musiciens...

Jimmy Smith (orgue, piano)

John Phillips (saxophones soprano, alto et ténor, flûte)

Ray Crawford (guitare)

Kenny Dixon (batterie)

The Cat (Jimmy Smith)

