Jimmy Giuffre à Paris en 1991 (2/2)

En 1961, le free jazz a pris, pendant un peu plus d’un an, un chemin inattendu vers une forme d'improvisation basée sur l'écoute mutuelle, l'équilibre des voix, dans une esthétique assez proche de la musique de chambre et qui aura une influence considérable sur les générations futures. Le clarinettiste-saxophoniste Jimmy Giuffre, icône du style West Coast, surprend son public et bascule avec le contrebassiste Steve Swallow et le pianiste Paul Bley dans un univers sonore carrément innovant. Ils explorent ces nouveaux territoires, avec une approche très personnelle et bien avant le boom de l'improvisation libre en Europe. Mais cette autre face du jazz du début des années 60 est si radicale que personne n'est vraiment prêt pour cela et le trio ne survit pas. Autant dire que, lorsqu’il s’est reformé, trente ans plus tard, et qu’André Francis a eu l’excellente idée de le programmer en concert à Radio France, ce fut un événement à ne pas manquer et bien sûr à archiver…

Jimmy Giuffre (saxophone soprano, clarinette)

Paul Bley (piano)

Steve Swallow (guitare basse)

Improvisation (Steve Swallow, Paul Bley)

(Steve Swallow, Paul Bley) Improvisation (Paul Bley)

(Paul Bley) Improvisation (Jimmy Giuffre)

(Jimmy Giuffre) Blues (Jimmy Giuffre, Paul Bley, Steve Swallow)

Goodbye (Gordon Jenkins)

Jimmy Giuffre - Flight, Bremen 1961 (hat ART ‎– CD 6071)