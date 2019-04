Jimmy Giuffre à Paris en 1991 (1/2)

C’est l’histoire d’un trio révolutionnaire formé en 1961 et dont l’existence n’aura guère dépassé une année. Un trio qui a reçu assez peu d’attention lorsqu’il était actif mais qui aura eu une influence considérable sur les musiciens de jazz contemporains, en particulier européens. Quand le clarinettiste-saxophoniste Jimmy Giuffre réunit le pianiste Paul Bley et le contrebassiste Steve Swallow, l'approche des trois hommes oscille entre les racines du jazz et l'improvisation collective. Il s’agit d’un free jazz très personnel, sans comparaison avec les sons de l’époque et qui trace la voie vers les nouvelles musiques improvisées, vers un jazz européen qui s’apparente presque à de la musique de chambre...

Jimmy Giuffre (saxophone soprano, clarinette)

Paul Bley (piano)

Steve Swallow (guitare basse)