Jan Garbarek en Alsace en 1982 (1/2)

Il a grandi à Oslo en Norvège, mais Jan Garbarek est un saxophoniste et compositeur absolument cosmopolite. Son esthétique très personnelle l’a amené à se démarquer du jazz américain et aura contribué à forger le son caractéristique du fameux label ECM qui a publié la quasi-totalité de ses enregistrements depuis 1970. Son style est aérien, avec de longues notes dans le registre aigu et une utilisation généreuse du silence. Un style qu’il définissait ainsi, au cours d’une interview télévisée : « Quand vous écoutez la radio, vous écoutez des musiques du monde entier, de la world music, du jazz, de la musique classique, de tous les styles et de toutes les époques. Dans mon pays, on écoute, bien sûr, du folk et tout ça nous imprègne, se mélange dans nos têtes et rejaillit à travers le prisme de notre sensibilité. Certains musiciens essayent d’éviter de jouer sur l’émotion dans leurs compositions. Ils préfèrent des choses carrées, presque mathématiques. Alors que moi je suis un romantique, j’aime les sentiments forts et les émotions »…

Jan Garbarek (saxophone soprano et ténor, flûte)

Bill Frisell (guitare)

Eberhard Weber (contrebasse)

Michael Di Pasqua (batterie)

Entering (Jan Garbarek)

(Jan Garbarek) Kite Dance (Jan Garbarek) / Last State Of A Long Journey (Eberhard Weber)

(Jan Garbarek) / (Eberhard Weber) Footprints / Red Roof (Jan Garbarek)