Jaco Pastorius à Toulouse en 1985 (1/2)

Jaco Pastorius sur l'Île du Ramier à Toulouse le 30 janvier 1985.

Nous dédions cette émission au réalisateur Bruno Riou-Maillard, un homme à la gentillesse hors norme, un ami avec lequel on riait beaucoup, tout en étant très sérieux lorsqu’il s’agissait de produire Les légendes du jazz. Bruno fut également un brillant compositeur et un excellent saxophoniste. Et il se trouve qu'il adorait la musique de Jaco Pastorius...

Jaco Pastorius (basse)

Azar Lawrence (saxophone ténor)

Paul Mousavizadeh (guitare)

Jon Davis (piano)

Brian Melvin (batterie)

Mr P.C. (John Coltrane)

Continuum (Jaco Pastorius)

Poly Wanna Rhythm (Brian Melvin)

Dolphin Dance (Herbie Hancock)

Passion Dance (McCoy Tyner)