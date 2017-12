Jack DeJohnette, Herbie Hancock, Dave Holland et Pat Metheny à Vienne en 1990 (1/2)

Le guitariste Pat Metheny, le pianiste Herbie Hancock, le bassiste Dave Holland et le batteur Jack DeJohnette ont formé, en 1990, ce supergroupe qui les emmènera des États-Unis au Canada et de l'Europe au Japon pour une tournée mondiale faisant suite à l’album « Parallel Realities » produit la même année par Jack DeJohnette et dans lequel on pouvait déjà apprécier Pat Metheny et Herbie Hancock. Dans cet enregistrement, trois thèmes figuraient déjà au répertoire de l’album. Mais c’est avec une composition du quatrième homme que ce concert va démarrer. Le bassiste anglais Dave Holland qui côtoie Herbie et Jack, depuis leurs aventures communes chez Miles Davis, nous offre « Shadow Dance », thème percussif sur lequel chaque musicien va, tour à tour, entrer en scène…

Pat Metheny (guitare)

Herbie Hancock (piano)

Dave Holland (basse)

Jack DeJohnette (batterie)

Shadow Dance (Dave Holland)

Indigo Dreamscapes (Jack DeJohnette)

John McKee (Pat Metheny)

Nine Over Reggae (Jack DeJohnette, Pat Metheny)

Silver Hollow (Jack DeJohnette)

