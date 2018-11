INEDIT - Stan Getz à Paris en 1979 (1/2)

Après un concert très mouvementé du bluesman Muddy Waters, en 1976, le jazz a été banni de la Maison de la Radio pendant cinq ans et a trouvé refuge à l’Espace Cardin. Grâce à André Francis, des artistes légendaires ont pu y être programmés et enregistrés pour France Musique. Le 27 novembre 1979, c’est un véritable géant du jazz qui débarque sur les Champs-Elysées, le saxophoniste Stan Getz entouré de quatre jeunes loups, Andy LaVerne, Chuck Loeb, Earl Sauls et Victor Jones, pour nous offrir un véritable bijou sonore, cet enregistrement Ina - Radio France jamais paru au disque...

Stan Getz (saxophone ténor)

Andy LaVerne (piano et synthétiseurs)

Chuck Loeb (guitare)

Earl Sauls (contrebasse)

Victor Jones (batterie)

Kali-Au (Chuck Loeb)

(Chuck Loeb) Litha (Chick Corea)

(Chick Corea) Lady Day (Wayne Shorter)

(Wayne Shorter) Europa (Andy LaVerne)

(Andy LaVerne) Heart Place (Chuck Loeb)

en savoir plus émission Les légendes du jazz INEDIT - Stan Getz à Paris en 1979 (2/2)

en savoir plus émission Les légendes du jazz Stan Getz à Saint-Denis en 1991

en savoir plus émission Les légendes du jazz Stan Getz à la Maison de la Radio en 1971 (1/2)